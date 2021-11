Die Lebensmittelkette Spar baut das Netz der Ausgabestellen für die gratis PCR-Gurgeltests für zu Hause laufend aus. Am Montag sind wieder 70 dazu gekommen, jetzt sind sie in 133 Spar-Märkten in NÖ erhältlich. Nun sei das Projekt so ausgerollt, wie ursprünglich geplant, heißt es dazu aus dem Büro von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ).

Doch was bringen mehr Ausgabestellen im Bundesland, wenn die Auswertung schon bei weniger nur unzureichend funktioniert?