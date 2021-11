Steiermark führt Beschränkungen bei PCR-Tests ein

So soll vermieden werden, dass infizierte Personen täglich ihre Infektiosität auf diesem Weg überprüfen, teilte das Land Steiermark am Montag in einer Aussendung mit. Die neue Beschränkung gilt ab Mittwoch (1. Dezember)

Entlastung

Durch diese Einschränkung werde das Pooling-Analyseverfahren entlastet, heißt es in der Aussendung weiters. Beim Pooling werden in einer ersten Analyse die Proben von mehreren Testpersonen miteinander vermischt. Im Falle einer positiven Erstanalyse müssen alle Proben noch einmal gesondert untersucht werden, was zu längerer Auswertungsdauer führt.

Bereits positiv getestete Personen können nach zehn Tagen erneut einen PCR-Test durchführen. Für das sogenannte Freitesten aus einer behördlichen Absonderung sind die Gurgeltests nicht zulässig - das wird von den Gesundheitsbehörden veranlasst, ist aber derzeit in der Steiermark aufgrund der Infektionslage ohnehin ausgesetzt.

Durch diese Änderung sollen nun Wartezeiten auf Testergebnisse bestmöglich verringert werden.