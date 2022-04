ÖVP fordert weiter zweite Schienenachse durch Wien

„Noch nie war das Angebot so groß“, verwies Ebner darauf, dass in NÖ bis 2030 1,1 Milliarden Euro in das Bahnangebot investiert werden. Schon jetzt sei das Angebot mit 89,6 Millionen Angebotskilometer um ein Drittel größer als 2011. Die jährlichen NÖ-Ausgaben im Öffi-Bereich seien gar von damals 39 auf 140 Millionen Euro gestiegen.

Öffi-Versorgung

Ebner wies auf markante Erfolge hin, in dennen das Land die Öffi-Versorgung von den ÖBB übernommen habe. Die Mariazeller Bahn funktioniere beispielhaft. Mit der Auflassung des Schienenverkehrs am Schweinbarther Kreuz im Weinviertel und der Installierung von Bussen seien die Passagierzahlen deutlich gestiegen, behauptete Ebner. Die geplante Weiterführung der Straßenbahn von Wien nach Schwechat führte er ebenfalls ins Treffen.