Zeit, um die Idylle des Ybbstals oder die Attraktionen der Mostviertler Radwege zu genießen, werden die Profiradsportler bei der letzten Etappe der diesjährigen Österreich-Rundfahrt am 6. Juli garantiert nicht haben. Beim Plan der Touristiker, die Region ins Schaufenster zu hieven, werden sie aber sehr wohl mithelfen.

Die Schlussetappe von Ybbs an der Donau quer durchs Mostviertel nach Waidhofen/Ybbs und dann weiter zum Zieleinlauf am Sonntagberg wird den Athleten alles abverlangen, sind sich die Tourorganisatoren einig. Den Fans, Zaungästen und den Medien will sich die Region mit dem Spektakel aber als exquisite und erholsame neue Radsport-Destination zeigen.