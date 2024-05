ÖBB-Baustellensommer bringt Einschränkungen für Pendler

Nördlich von Wien: Züge der Linie REX1 (Wien Floridsdorf – Gänserndorf – Břeclav) werden zum Teil in größeren Taktabständen über Wien Stadlau und Wien Simmering umgeleitet. Alle anderen Züge nördlich von Wien beginnen/enden in Wien Floridsdorf oder entfallen. Die Züge der Linie S1 mit dem Ziel- und Startbahnhof Marchegg entfallen zwischen Wien Süßenbrunn und Marchegg. Es wird ein Schienenersatzverkehr mit Bussen zwischen Wien Süßenbrunn und Gänserndorf eingerichtet. Die im Stundentakt nach/von Gänserndorf fahrenden Züge der Linie S1 werden nach/von Marchegg verlängert.

Südlich von Wien: Auf der Südstrecke kommt es zwischen Wien und Wiener Neustadt zu Fahrplanänderungen. Zwischen Bad Vöslau und Leobersdorf können gar keine Züge fahren. Fernverkehrszüge werden umgeleitet. Die Linie CJX9 startet und endet in Wien Hauptbahnhof und wird zwischen Wien Hauptbahnhof und Wiener Neustadt umgeleitet. Deshalb entfallen die Halte in Wien Matzleinsdorfer Platz und in Baden.

Als Ersatz gibt es einen Schienenersatzverkehr mit Bussen für folgende Streckenabschnitte: