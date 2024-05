Cristina Kornfeld: Auf den Spuren von Beyoncé und Helene Fischer

Schon im Alter von 14 Jahren begann die Wiener Neustädterin, erste eigene Songs zu schreiben. Das klassische Fach ließ sie Zug um Zug hinter sich. „Ich habe es am Anfang ganz einfach toll gefunden und überhaupt nicht bewertet. Ganz aufgeben möchte ich die Klassik auch weiterhin nicht, aber aktuell sind meine Vorbilder eher Katy Perry oder Beyoncé “, sagt die 20-Jährige. Im deutschsprachigen Raum bewundere sie vor allem Helene Fischer . „Auch wenn Schlager nicht so ganz meine Musik ist.“

Derzeit sei sie dabei, sich durch Vocal Coaching weiterzuentwickeln. Denn der professionelle Zugang zur Musik ist Cristina Kornfeld wichtig. Sie plant ihre Karriere, will nichts dem Zufall überlassen. Auch nicht die wirtschaftliche Seite. „Deshalb habe ich Music Business am SAE Institut in Wien studiert, mache immer Zwei-Jahres-Pläne und lese auch sehr viele Biografien erfolgreicher Künstler“, erzählt sie. Auch die heute nicht mehr wegzudenkenden Auftritte in diversen sozialen Medien betreut sie selbst: „Ich will hinter allem, was ich mache, auch immer hundertprozentig stehen.“

Video mit Python

Ihre aktuelle Single „Medusa“ wird am 10. Mai veröffentlicht. Warum sie sich gerade dieser „unverstandenen Figur der griechischen Mythologie“ angenommen habe? „Jeder kennt sie als die Frau, die andere zu Stein verwandelt, doch kaum jemand weiß, dass sie für Selbstbestimmung, Stärke und Befreiung der Frauen steht“, zeigt Cristina Kornfeld ihre feministische Seite. Dazu habe sie auch eine „neue visuelle Ära“ eingeläutet: im Video zu Medusa schlängelt sich ein Python um Cristinas Hals.