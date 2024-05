Harzberg Buam laden zur „Hüttengaudi“

Die Idee, sich einmal als Wirte zu versuchen, geisterte schon länger herum. Als dann das Schutzhaus am Harzberg in Bad Vöslau (Bezirk Baden) Ende vergangenen Jahres zur Neuverpachtung ausgeschrieben wurde, setzten Björn Bannert und Wolfgang Schrahböck den Traum in die Tat um und wurden zu den „Harzbergbuam“.

Wochenlang wurde gestrichen, geputzt, umgestaltet, renoviert und geplant, vergangene Woche konnte schließlich Eröffnung gefeiert werden. Pfarrer Pater Stephan Holpfer gab den Segen, Bürgermeister Christian Flammer und Landtagsabgeordneter Christoph Kainz wünschten den neuen Hüttenwirten viel Erfolg.

Dabei sind beide „g’standene“ Bad Vöslauer. Bannert ist Immobilienunternehmer und ausgebildeter Gastronom, Schrahböck führt zwei Spielwaren- und Bekleidungsgeschäfte und ist ehemaliger Obmann des Vöslauer Stadtmarketing. Gutes Zeichen: Zum Start herrschte am 466 Meter hohen Harzberg Kaiserwetter und entsprechend bester Besuch, nachdem nur wenige Tage zuvor sogar etwas Schnee gelegen war. „Eines ist fix: Hungrig oder durstig hat noch niemand den Berg verlassen“, sagen die „Buam“ schmunzelnd. Sie wollen aber mehr Gründe für einen „Gipfelsturm“ bieten als nur eine gute Küche in Kombination mit der schönen Aussicht.