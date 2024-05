Dutzende Einbrüche, 560.000 Euro Schaden: Polizei nimmt Clan fest

Auf ihr Konto sollen bis zu 80 Einbrüche gehen, jetzt konnten Ermittler des Landeskriminalamtes NÖ und Salzburg einen kriminellen Clan zerschlagen, der in Österreich einen Schaden in der Höhe von rund 560.000 Euro angerichtet haben soll.

Vier albanische Staatsbürger im Alter von 28 bis 37 Jahren stehen diesbezüglich in Verdacht und sind teilweise geständig , so die Ermittler.

Fünf Landsleute gelte es noch auszuforschen. Operiert habe der Familien-Clan von Neapel aus. Bei einem Großteil der Wohnhauseinbruchsdiebstähle waren die Opfer laut Polizei anwesend und hatten geschlafen. Dieser Umstand habe die Beschuldigten jedoch nicht abgeschreckt.

Wilde Flucht durch Weingärten

Ein Auto mit italienischem Kennzeichen, das Mitte August 2023 nach einer wilden Flucht in einem Weingarten in Spitz an der Donau (Bezirk Krems) zurückgelassen worden war, führte ins Nachbarland. Dort wurde in der Nähe der Zulassungsadresse des Wagens ein in Furth bei Göttweig gestohlenes Fahrzeug sichergestellt. Der Sachverhalt wurde bei der Staatsanwaltschaft Leoben anhängig gemacht.