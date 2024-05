Ein Leben für den Antiterror-Kampf: Neue Nummer 2 der Cobra

In Zeiten, in denen das Einsatzkommando Cobra aufgrund der herrschenden Sicherheitslage und geopolitischer Krisenherde gefragter und geforderter denn je ist, habe bei der Postenbesetzung vor allem die "enorme Erfahrung" für den 59-jährigen gesprochen.

Der frisch gebackene Brigadier startete seine Karriere im Alter von 15 Jahren mit einer Lehre bei der Polizei. Im zweiten Bildungsweg legte er die Matura ab und begann den Offizierslehrgang in Wien. 1994 nahm der Niederösterreicher eine Stelle bei der Wiener Spezialeinheit WEGA an und wechselte 2005 zur Cobra.

Egal ob Amoklagen, Anschläge, Geiselnahmen oder wilde Schusswechsel. Pinkel war bei allen großen Einsätzen an vorderster Front. Die Erinnerungen an einige davon haben sich tief eingebrannt, etwa als in Wien-Simmering ein Amokschütze neunmal mit einer Pumpgun auf ihn feuerte. „Wir haben ihn so lange mürbe gemacht, bis ihm die Munition ausging“, schildert Pinkel.