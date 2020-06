NÖ: Wogen gehen knapp vor Wahlwiederholung nochmals hoch

Am Sonntag wird die Gemeinderatswahl in den vier nö. Gemeinden Perchtoldsdorf (Bezirk Mödling), Alland und Ebreichsdorf (Bezirk Baden) und Schrattenberg (Bezirk Mistelbach) wiederholt. Beim ersten Termin im Jänner hatte es in diesen Gemeinden Unregelmäßigkeiten gegeben. Kurz vor der Wahl gehen dort nochmals die Wogen hoch, zumindest in Perchtoldsdorf.

Schon vor Längerem waren die beiden Neos-Mandatare Günther Jörg und Günter Ringhofer von der erneuten Kandidatur zurückgetreten und sind seitdem fraktionslos im Gemeinderat. Nun riet Jörg davon ab, den Neos Perchtoldsdorf die Stimme zu geben. Dem Ganzen geht eine lange Vorgeschichte voraus, Jörg und Ringhofer waren beide nicht mit der Vorgehensweise des neuen, jungen Spitzenkandidaten Christoph Müller einverstanden. Die Neos Perchtoldsdorf hätten in dieser Besetzung ihre Existenzberechtigung verloren und seien keine ernstzunehmende Opposition, so die Kritik. Der 21-jährige Müller kann das nicht verstehen: „Dass Herr Jörg gekränkt ist und seine Wut an uns auslässt, kann ich nicht nachvollziehen.“