Wahlkarten bei Gemeinderatsneuwahl heiß begehrt

Im Jänner wurde in Niederösterreichs Gemeinden neu gewählt. Aber nicht überall ist seitdem auch ein neuer Gemeinderat im Amt. Wegen Unregelmäßigkeiten bei der Wahl wird kommenden Sonntag in vier Gemeinden wiederholt. In Perchtoldsdorf (Bezirk Mödling), Alland (Bezirk Baden) und Schrattenberg (Bezirk Mistelbach) wird der Wahltag in der gesamten Gemeinde wiederholt, alle Wählerinnen und Wähler werden also nochmals zur Urne gebeten. In Ebreichsdorf (Bezirk Baden) wird nur im Sprengel des Amtshauses Unterwaltersdorf neu gewählt.

Aber nicht nur weil der Wahlkampf eigentlich schon einmal im Jänner ausgefochten wurde, sondern auch wegen Corona, herrschen nun in den Tagen vor der Neuwahl veränderte Bedingungen im Werben um die Wählerschaft.