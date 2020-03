Coronavirus: Gemeinderats-Neuwahlen erst am 7. Juni

In Schwarzau am Steinfeld (Bezirk Neunkirchen) wurde eine Neuwahl nötig, weil alle SPÖ-Gemeinderäte von ihren Mandaten zurückgetreten sind und auch alle Ersatzmitglieder auf ihr Mandat verzichtet haben. In dieser Gemeinde war eine Neuwahl für den 7. Juni geplant.

Grund für den späteren Termin ist, dass Kandidaturen neu eingereicht werden müssen und ein Wählerverzeichnis erstellt werden muss. Das sei in der jetzigen Situation nicht so leicht durchzuführen, hieß es in einer Aussendung vom Land. „Wir planen hier einen Termin im September zu ermöglichen. Dazu braucht es aber auch eine gesetzliche Änderung in der Gemeinderatswahlordnung, die der Landtag in seiner nächsten Sitzung am 7. Mai beschließen muss“, sagte der zuständige Landesrat Ludwig Schleritzko ( ÖVP).