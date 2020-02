Nach SPÖ-Umfaller gibt es Neuwahlen in Schwarzau

ÖVP über die Angriffe

Irritiert von den Anspielungen und Angriffen der SPÖ zeigt sich die neue ÖVP-Bürgermeisterin Evelyn Artner. "Es ist bemerkenswert wenn man für interne Probleme in den eigenen Reihen den Schuldigen woanders sucht. Wir haben die Verzichtserklärung aller SPÖ-Mandatare bekommen und nehmen das so zur Kenntnis", so Artner.

Sie werde nun mit ihrem eigenen Team versuchen, die anstehenden Aufgaben und wichtigsten Entscheidungen in den kommenden Wochen zu treffen und abzuarbeiten. "Schließlich muss die Arbeit in der Gemeinde weitergehen", sagt Artner. Da durch den Rückzug der SPÖ keine Ausschüsse gewählt werden können, will die ÖVP Arbeitskreise gründen und so die anfallenden Aufgaben bewerkstelligen. Den Termin für eine Neuwahl muss das Land festlegen.