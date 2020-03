Nach Unregelmäßigkeiten Neuwahl in Perchtoldsdorf

Am Montag entschied die Landeshauptwahlbehörde, dass in Perchtoldsdorf eine Neuwahl stattfinden wird. "Es gab in etwa einem Drittel aller Sprengel grobe Unregelmäßigkeiten. Aufgrund dieser massiven Unstimmigkeiten hat die Landeshauptwahlbehörde entschieden, dass die gesamte Gemeinde neu wählen wird", sagte Christoph Fuchs, Sprecher vom Land Niederösterreich, gegenüber dem KURIER.

Zur Erinnerung: Am Tag nach der Gemeinderatswahl trat die Gemeindewahlbehörde in Perchtoldsdorf (Bezirk Mödling) nochmal zusammen, um die Vorzugsstimmen auszuzählen. Dabei dürften einige Zuordnungsfehler aufgefallen sein, woraufhin das Wahlergebnis entsprechend abgeändert wurde. Nach der neuerlichen Stimmzählung wurde das Ergebnis korrigiert: ein Mandat verschiebt sich von den Grünen hin zur ÖVP. Damit gewann der ÖVP-Bürgermeister Martin Schuster die absolute Mehrheit in der Gemeinde zurück. Nun werden die Karten komplett neu gemischt.