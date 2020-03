Hochwolkersdorf: Neuwahlen nach Polit-Chaos fix

Mandate geschlossen niedergelegt

Erwin Karner wurde mit den Stimmen der SPÖ tatsächlich zum Bürgermeister gewählt. Aus Protest legten daraufhin die ÖVP sowie zwei Mitglieder der Bürgerliste ihre Mandate geschlossen zurück. Im allgemeinen Chaos erklärte auch der frisch gewählte Bürgermeister tags darauf seinen Rücktritt als Ortschef.

Laut SPÖ-Nationalrätin und Ortsparteivorsitzender Petra Vorderwinkler habe man deshalb noch diese Woche versucht zu retten, was zu retten ist. „Wir haben der ÖVP und der Liste das Angebot zur Zusammenarbeit gemacht und ihnen unsere Hand gereicht. Wir wollten damit die für alle unangenehmen Neuwahlen und einen Stillstand in der Gemeinde verhindern“, so Vorderwinkler. ÖVP und Bürgerliste hätten jedoch abgewunken.