NÖ: Trotz Krise halten Wirte die Öfen heiß

In Wiener Neustadt haben viele Lokale aus dem ersten Lockdown gelernt und ihre Gaststätten zu Abhol- und Speiselieferanten umfunktioniert. Durchaus erfolgreich, so Gastronom Christian Spritzendorfer. Der Wirt betreibt nicht nur die Gastronomie im Hallenbad „Aqua Nova“ und im Akademiepark, sondern auch das „Jedermann“ am Hauptplatz. Unter dem Titel „Jedermann bringt’s“ hat er schon im ersten Lockdown umgestellt. „Unter der Woche ist das Mittagsgeschäft recht gut, zum Wochenende hin eher die Bestellungen am Abend“, so Spritzendorfer.

Auch Wiener Neustadts beliebter In-Thailänder „Rak Thai“ hat durch die Zwangsschließung der Gastronomie kaum Einbußen. „Die Kunden bestellen wie wild und holen die Speisen einfach ab“, erklärt der Geschäftsführer. Das Lokal wurde kürzlich von der Uhl-Gastro-Gruppe übernommen, die am Achtersee den Beachclub Himmelblau betreibt. Die thailändischen Spezialitäten gibt es nun auch im Beachclub. Die Nachfrage nach Pizzen, Bowls und dem „Martini-Gansl to Go“ ist so groß, das man neben der Abholung auch ein Lieferservice eingerichtet hat, sagt Geschäftsführer Roman Petek.