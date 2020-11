Corona: Wem die Regierung wirklich zuhört

Poppers Prognosen waren bislang nicht nur am Punkt. Sie zeigten bis vor wenigen Wochen auch in eine Richtung, dass Kollegen wie Herwig Ostermann keine Sorge hatten, die Spitäler könnten an reale Leistungsgrenzen kommen.

Das ist jetzt anders.

Als Chef der Gesundheit Österreich GmbH (GÖG) ist der Wirtschafts- und Gesundheitswissenschafter Ostermann allein ob seiner Funktion in zentraler Rolle: Die GÖG ist per Definition das „Kompetenzzentrum“ für Bevölkerungsgesundheit. Dass Ostermann – wie etliche andere Berater – in Stresssituationen nicht die Nerven schmeißt, sondern ruhig pragmatische Lösungen sucht, hat ihm Respekt eingebracht.

Vom Virus lässt sich der gebürtige Tiroler ohnehin nicht unterkriegen: Im Corona-Stress setzte er ein Zeichen und heiratete seine langjährige Lebensgefährtin – mit Mund-Nasen-Schutz.