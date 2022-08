NÖ: Kind stürzte bei Wanderunfall 15 Meter in die Tiefe

Eine Elfjährige aus dem Bezirk St. Pölten-Land ist am Montag beim Wandern auf dem Hausstein in Muggendorf (Bezirk Wiener Neustadt-Land) rund 15 Meter abgestürzt. Das Mädchen fiel mit den Füßen voran über eine steile Felswand in den Myrabach. Ein Zeuge leistete Erste Hilfe und rief die Einsatzkräfte. Das Kind wurde nach notärztlicher Versorgung mittels Tau gerettet und von "Christophorus 3" ins Landesklinikum Wiener Neustadt geflogen, berichtete die Polizei am Dienstag.

Die Elfjährige war der Aussendung zufolge mit Angehörigen unterwegs gewesen. Beim Abstieg zu Mittag lief das Mädchen der Gruppe voraus und dürfte dabei nicht dem markierten Weg, sondern irrtümlich einer Wildfährte gefolgt und dabei ausgerutscht sein.