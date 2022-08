Kilometerlanger Stau auf Tauernautobahn

Für die Bergungsarbeiten gibt es nun eine Sperre. Der Verkehr wird über die Gegenfahrbahn geleitet. Längere Fahrzeiten sollten eingeplant werden.

Unfall

Auch in Niederösterreich kommt es am Dienstagmorgen zu längeren Wartezeiten wegen eines Unfalls in der Nähe des Knoten Vösendorf. Zwischen Traiskirchen und Mödling muss man daher eine Wartezeit von etwa 20 Minuten einplanen.