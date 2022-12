NÖ: Kassa in Alpenvereinsschutzhaus über Weihnachten ausgeräumt

Winterräume in Berghütten gehören fast zu heiligen Stätten der Bergsteiger. Deshalb sind die Reaktionen auf kriminelle Machenschaften in diesen Rettungsinseln besonders heftig. So auch bei den Mitgliedern des Alpenvereins, die am Hohenstein im Pielachtal (Bezirk Lilienfeld) die Otto Kandler-Hütte auf 1.195 Metern Seehöhe betreiben und sich über eine aufgebrochene und ausgeräumte Kassa ärgern.