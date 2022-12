Wohnhausbrand im Mostviertel von heftigem Wind angefacht

Lichterloh stand am frühen Dienstagmorgen in Neusarling bei Kemmelbach im Bezirk Melk ein Wohnhaus in Flammen. Beim Eintreffen der ersten Feuerwehren gegen 3.20 Uhr schlugen Flammen aus dem Dach und dem Obergeschoß.

Da anfangs unklar war, ob sich noch Personen im Gebäude befanden, wurden zwei Atemschutztrupps hinein geschickt. Parallel wurde ein Außenangriff mithilfe eines Hubsteigers durchgeführt. Anschließend musste das Dach teilweise für Nachlöscharbeiten geöffnet werden, berichtete die Feuerwehr Ybbs an der Donau. Zum Glück befand sich niemand mehr im Haus.