Niederösterreich investiert heuer 125 Millionen Euro in Straßenbau

Die aktuell größte Straßenbaustelle des Landes soll 2020 abgeschlossen werden. Mit der Fertigstellung der Umfahrung Wieselburg in diesem Jahr werde auch der Schlussstrich unter eine 40 Jahre lange Entstehungsgeschichte gezogen, wie Schleritzko betont: "Mit der Fertigstellung im Herbst, werden nicht nur die Bürger von derzeit rund 2.000 Lkw und 14.000 Pkw pro Tag um bis zu 50 Prozent entlastet. Es wird auch das Erlauftal wirtschaftlich noch besser an das hochrangige Straßennetz angebunden."

Weitere Investitionen

Für 2020 gibt es aber noch weitere geplante Maßnahmen. So soll etwa die "Rote Schale" im Bezirk Wiener Neustadt ausgebaut werden. Damit steigt die Hochwassersicherheit des Straßenabschnitts auf der Bundesstraße B21 bei Pernitz.

Dieser Bereich war in der Vergangenheit immer wieder von kleineren Hochwässern betroffen.Sicherheit steht auch in Sachen Brückenbau ganz oben. So steht dieses Jahr auch die Instandsetzung der Donaubrücke Melk entlang der B3a oder auch die Instandsetzung des Talübergangs Franzen an der B38, Böhmerwald Straße im Bezirk Zwettl auf dem Programm.