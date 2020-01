Pkw in St. Pölten von Zug erfasst: Eine Person schwer verletzt

Eine schwerverletzte Person hat am Dienstag die Kollision eines Zuges mit einem Pkw in St. Pölten gefordert. Das Fahrzeug war kurz vor 10.30 Uhr im Stadtteil St. Georgen am Steinfelde bei einem unbeschrankten Bahnübergang der Ochsenburger Straße mit der Leobersdorfer Bahn von einer Zuggarnitur erfasst worden, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich der APA mit.

Die Strecke wurde aufgrund des Vorfalls gesperrt. Die verletzte Person wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.