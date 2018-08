Ausbau der Schnellstraße S3 bei Hollabrunn läuft nach Plan

CSI: Geschichte

Die wahre Arbeit des Archäologen-Teams, welches an mehreren Stellen gleichzeitig Ausgrabungen durchführt, beginnt aber erst nachdem die Grabungen beendet sind, wie Experte Artner erklärt: "Man könnte es mit einer Krimiserie vergleichen. Nachdem die Tat passiert ist, rückt die Spurensicherung an. Wir sind so quasi das CSI und in dieser Sicherungsphase befinden wir uns jetzt."

Danach werden die Fundstücke katalogisiert und näher untersucht. Neben dem Alter der Stücke können die Forscher aus den Funden einiges lernen. Unter anderem auch, wie die Menschen damals ihre Siedlungen gebaut haben oder welche Nahrung sie vorgefunden haben.