Nach tödlichem Unfall bei Krems: Wird Abschnitt entschärft?

Schon kurz nach dem Unfall reagierte Verkehrsstadtrat Alfred Scheidel ( SPÖ) mit einer Forderung: "Zu viele sind hier in den vergangenen 20 Jahren zu Schaden gekommen", betont er. Als Sofortmaßnahme verlangte er ein Tempolimit von 80 Stundenkilometern und eine stärkere Radarüberwachung. Bürgermeister Reinhard Resch ( SPÖ) will einen runden Tisch, um Problemstellen zu besprechen und wirksame Aktionen setzen zu können.

In den vergangenen zwei Jahren investierte das Land sieben Millionen Euro in den Sicherheitsausbau der B37 zwischen Droß und Gneixendorf-Nord. Genau danach passierte der folgenschwere Verkehrsunfall: Eine 45-Jährige war, wie berichtet, mit ihrem Fahrzeug nach der Kollision mit dem Pkw eines 22-Jährigen auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal in das Auto des 45-Jährigen aus dem Bezirk Waidhofen an der Thaya gekracht. Der entgegenkommende Lenker starb am Unfallort.