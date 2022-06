NÖ: Hundehalter werden an die kürzere Leine genommen

„Wir haben viele Wünsche und Anregungen mit den Experten diskutiert und eine Lösung für mehr Sicherheit und Qualität gefunden“, sagte der für den Tierschutz zuständige Landesrat Gottfried Waldhäusl, FPÖ. Obwohl er in manchen Bereichen strengere Regeln wollte, ist er mit der am Dienstag von der NÖ Landesregierung beschlossenen Novelle zufrieden. In der kommenden Woche sei im Landtag eine Mehrheit garantiert, kündigte Waldhäusl an. Mit der Ausarbeitung der Verordnung wird nach dem Sommer begonnen, sodass die Novelle ab 1. Juni 2023 in Kraft treten könne.