Aufstand gegen den Rotkreuz-Präsidenten

Protestbrief an Foitik

Der Rettungsdienstvertrag ist aber nicht das einzige Thema, weswegen Josef Schmoll innerhalb des Roten Kreuzes attackiert wird. Vor wenigen Tagen erhielten der österreichische Rot-Kreuz-Präsident Gerald Schöpfer und sein Bundesrettungskommandant Gerry Foitik einen Brief aus Mödling, der von rund 80 Sanitätern unterzeichnet ist. Es geht um die Bezirksleitung, die derzeit nach einem Einschreiten der Landesführung von außen geführt werden muss, weil die Funktionen der Bezirksstelle vorerst ausgesetzt sind.

Zitat aus dem Brief: „Das freiwillige Engagement ist an der Bezirksstelle Mödling seit dieser Intervention auf einem nie da gewesenen Tiefpunkt. Seit der Entscheidung sind viele unserer langjährig für die Bevölkerung engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter enttäuscht und haben ihre ehrenamtliche Arbeit augenscheinlich sogar drastisch reduziert.“

Und: „Das Rote Kreuz Mödling kann erst zur Ruhe kommen, wenn wir zu einer Kommunikation auf Augenhöhe und mit Respekt zurückkehren und unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Bezirksstellenleitung – so wie es die Satzung vorsieht – wieder selbst bestimmen können.“

"Wenn die Einsatzfähigkeit nicht mehr gesichert ist, brennt der Hut"

Der Mödlinger Protest ist mittlerweile auch in der Landespolitik angekommen, weil der Mödlinger Landtagsabgeordnete Hannes Weninger (SPÖ) das Thema aufgegriffen hat. Seine Reaktion auf die Vorkommnisse: „Wenn die Einsatzfähigkeit der Rettung nicht mehr gesichert ist, brennt der Hut.“ Er unterstütze jedenfalls die Forderung nach baldigen Neuwahlen „ohne Einfluss von oben und außen“.

In der Landesführung beruhigt man auch in diesem Fall. Es sei nichts Ungewöhnliches, wenn nach einem Wechsel in der Führung vorerst die Bezirksorganisation von außen geführt werde. So könne man in dieser Zeit Klarheit bekommen, wie die Bezirksführung neu aufgestellt werden soll. „Der derzeitige Zustand im Bezirk Mödling ist nur eine Zwischendurchlösung, innerhalb der kommenden sechs Monate wird eine Neuwahl der Bezirksführung im Raum Mödling durchgeführt werden“, heißt es dazu aus der Landesführung des Roten Kreuzes.