Beim Pflanzen-Heurigen: Vegane Brettljause und Tofu-Eierspeis

„Gibt es in einer Gruppe einen Veganer, richtet sie sich nach ihm, wohin zur Jause gefahren wird.“ Das ist zwar ein triftiger aber lange nicht der einzige Grund, warum am traditionellen Mostviertler Genussbauernhof von Toni Distelberger und seiner Nichte Christine Pfligl in Gigerreith bei Amstetten neuerdings mit veganer Kost aufgewartet wird. Das Experimentieren und Kreieren neuer Speisen und Getränke ist am Hof ein Prinzip.

„Vleischknödel“

Als Mitgründer der Edel-Produktionsgemeinschaft Mostbarone und Heurigen-Pionier wären die veganen „Vleischknödel“, die Distelberger nun auf der Karte hat, noch vor einigen Jahren zum Gespött unter den Heurigenwirten geworden. Doch in den vergangenen Wochen sind die g’schmackig gefüllten Erdäpfelknödel zum Hit geworden. „Wir haben natürlich weiterhin zu gut 90 Prozent Speisen mit Fleisch, aber die vegane Linie hat so gut eingeschlagen, dass wir mehr anbieten wollen“, kündigt Distelberger an. Wenn im August wieder ausgesteckt ist, wird es die vegane Brettljause geben, verrät Christine. Fermentierter Bio-Radi als schmackhafter Speckersatz, Eierspeis’ auf Tofu-Basis, „Bratlfettn“, die keine ist, und Apfel-Zwetschken-Schmalz sollen auf dem Jausenbrettl die Veganer satt und die Fleischtiger neugierig machen.