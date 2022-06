Linzer Museum würdigt Werk von Iris Andraschek

Die Linzer Museen widmen sich heuer vor allem dem Werk Kunst-schaffender Frauen. Das Lentos Kunstmuseum jenem von Iris Andraschek aus Horn. „I love you :-)“ heißt die Ausstellung. Es ist die erste umfassende museale Werkschau der Künstlerin, die in Wien und Mödring, einer Katastralgemeinde von Horn, lebt und arbeitet.

Nach ihrem Studium an der Akademie der bildenden Künste wurden ihre Werke in vielen nationalen und internationalen Ausstellungen präsentiert. Andraschek hat an der Akademie der bildenden Künste in Wien und der Universität für künstlerische und industrielle Gestaltung Linz unterrichtet.