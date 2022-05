Hemma Schmutz, Brigitte Hütter und Mailath-Pokorny machen weiter

Der Vertrag von Hemma Schmutz, Direktorin des Kunstmuseums Lentos und des Stadtmuseums Norico in Linz, wird um fünf Jahre verlängert. Die aus Klagenfurt gebürtige Kunsthistorikerin bleibt also bis 2027.

Sie zeigte sich am Mittwoch „stolz auf alle Ausstellungen, die wir in den Museen der Stadt Linz seit meiner Übernahme 2017 gezeigt haben“. Ihr Konzept, die Verbindung von regionalem Potenzial mit internationalen Diskursen der zeitgenössischen Kunst in den Mittelpunkt zu stellen, sei aufgegangen. Helma Schmutz stellt sehr überzeugend das künstlerische Schaffen von Frauen in den Mittelpunkt. Ab 16. Juni ist Iris Andraschek eine große Ausstellung gewidmet.