Exkursionen ins feministische Universum im Lentos Linz

Szenekennerinnen und -kennern ist dies wohl bekannt. Umso erfreulicher ist es, dass auch sie bei der Station der Verbund-Sammlung in Linz Neues geboten bekommen: Denn die Sammlung hat sich seit ihrer letzten Präsentation im mumok 2017 verbreitert – teils auch eine Konsequenz des Erfolgs, denn die Preise mancher Künstlerinnen wie Cindy Sherman oder Ana Mendieta haben seit Beginn der Sammlungstätigkeit heftig angezogen.

Schor wirft nun verstärkt Blicke auf afroamerikanische Künstlerinnen oder solche, die hinter dem Eisernen Vorhang an teils denselben Themen arbeiteten wie ihre Kolleginnen im Westen – etwa Gabriele Stötzer in der DDR oder Ewa Partum in Polen.