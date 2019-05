Biennale-Künstlerin Bertlmann: „Es gehört eine Päpstin her!“

Mit inszenierten Fotografien, Live-Performances, Videos und skulpturalen Objekten, in denen Schnuller, Gummipuppen, Kondomen oder Dildos zentrale Rollen zukommen, saß Bertlmann lange Zeit zwischen allen Lagern.

Dass sie erigierte Penisse offensiv darstellte – mal in Form anbetungswürdiger Devotionalien, mal in Bischofsmützchen drapiert oder wie bei einer Aufsichtsratssitzung um einen Tisch gruppiert – nahmen ihr Männer an den Schaltstellen der Kunstwelt ebenso übel wie eingefleischte Feministinnen. „Meine Arbeiten sind in einer gewissen Form natürlich sehr frech, weil ich am Geschlechtsteil des Mannes permanent ‚herumfummle‘, wie mir vorgeworfen wurde“, sagt Bertlmann .

Doch die Frechheit erwuchs aus dem zutiefst feministischen Anliegen, dem männlichen Dominanzgehabe, das häufig auch im Gewand obszöner Herrenwitze daherkommt, etwas entgegen zu setzen. Der Theoretiker Peter Gorsen befand, dass Bertlmann dem Witz ein neues Terrain erobert habe, das „der Frau ermöglicht, die lustbetonte Aggression des Mannes ebenso lustvoll zu beantworten“.

Tatsächlich ist die Art und Weise, wie Bertlmann die Insignien von Dominanz in ihrer Kunst vorführt, entwaffnend – und sie straft all jene Lügen, die den Feminismus diskreditieren, indem sie die Bewegung als spaßbefreite Zone darstellen.