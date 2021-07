Margot Pilz: Vorreiterin mit geballten Fäusten und offenen Armen

„Kaorle am Karlsplatz“ ist bis heute ein Lieblingsprojekt von Pilz – doch sie genießt auch die Aufmerksamkeit, die der Rest ihres umfassenden, über fünf Jahrzehnte entstandenen Werks nach und nach bekommt: Neben Fotografie und Aktionen im öffentlichen Raum gehören dazu auch Medienskulpturen (das 1998 entstandene Werk „U-Turn“ in der U3-Endstation Ottakring sehen täglich hunderte Menschen) und wegweisende digitale Kunstprojekte: „Delphi Digital“, mit Studierenden der TU Wien für die Linzer Ars Electronica geschaffen, ließ User etwa an einem solarbetriebenen Terminal Fragen zu Umweltthemen stellen und von einem Netzwerk von Chat-Gruppen beantworten. Das war 1991, lange bevor irgendjemand von „Crowdsourcing“ sprach.

Die neue Biografie der Journalistin Nina Schedlmayer bindet nun all dies an eine Geschichte an, die weit über den Kunstkontext hinausweist. Denn an Pilz’ Leben kristallisieren sich verschiedenste Ausformungen der Repression; ihre Erfahrungen zeigen beispielhaft die Gesellschaft Nachkriegsösterreichs und die Selbstverständlichkeit, mit der machtvolle Männer darin über Frauen „drüberfuhren“.