"Feministische Avantgarde": Der Triumph der Unbeirrbaren

Rosen ohne Dornen streute Bertlmann am Dienstag aber Gabriele Schor, der Leiterin der „Sammlung Verbund“: Sie sei die erste gewesen, die vor 12 Jahren bei ihr mit dem Wunsch vorstellig geworden sei, im Werk „zu wühlen“.

Tatsächlich wäre der Aufstieg von Bertlmann und ihren Generationsgenossinnen ohne das ausdauernde wie strategische Vorgehen der Sammlungschefin wohl anders verlaufen: In einer Zeit, wo Futuristen, Surrealisten und andere kämpferische Künstlergruppen längst nur mehr als historische Erscheinungen galten, rief Schor die „Feministische Avantgarde“ als Kunstphänomen aus und arbeitete daran, das Begriffsgefäß mit Inhalt zu füllen.

Zwar hatten sich Künstlerinnen bereits in den 1970ern organisiert, um mehr Beachtung zu finden: Die Gruppe IntAkt (u. a. mit Bertlmann, Linda Christanell, Karin Mack und Margot Pilz) war in Wien etwa eine wichtige Keimzelle. Werke dauerhaft am Markt und in Museen zu verankern, gelang den Vereinigungen aber nicht. „Einige Arbeiten lagerten jahrzehntelang in Schachteln“, sagt Schor, die nun in der „vertikalen Galerie“ der Verbund-Zentrale erstmals eine Gruppenschau der „Feministischen Avantgarde“ mit ausschließlich österreichischer Beteiligung zeigt (bis 6. 6.).