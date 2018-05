Albertina: Eine Frau mit Ecken und Kanten

Die Schau gibt einen Überblick über ein erstaunlich umfassendes Werk, das nie recht an herrschende Diskurse andocken konnte. Bei aller Legitimität des Bemühens, Pakosta nun auf den Feminismus-Zug zu setzen, spricht aber auch einiges gegen eine allzu eng geführte Deutung ihres Werks.

So sind etwa schon die exakten Schraffuren, die lange Pakostas Markenzeichen waren, ein interessantes Paradoxon: Ohne jeden individuellen Ausdruck im Strich brachte die Künstlerin Grimassen und Gesten zu Papier, Motive also, denen ein Maximum an Ausdruck innewohnt – allein dies ließe sich als gewitzte Umdeutung einer männlich codierten Strenge lesen.