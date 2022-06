Horváth in der Josefstadt: "Das gehört jetzt erzählt"

KURIER: Wie kam dieses Projekt zustande?

Stephanie Mohr: Wir mussten auf coronabedingte Umstände reagieren und ziemlich schnell ein spannendes Projekt erfinden: Ich hatte zuletzt viel Horváth gelesen und dann dieses Buch vorgeschlagen. Bald entstand die Idee, die Inszenierung mit vier Frauen verschiedenen Alters zu besetzen. Und dann ging alles ganz schnell. Ich hatte vorher in Linz „Geschichten aus dem Wiener Wald“ inszeniert, war also glücklicherweise im „Horváth-Modus."

Provokante Frage: Von Horváth gibt es so viele großartige Stücke – warum musste es eine Roman-Dramatisierung sein?

Ich finde die Frage berechtigt. Ich lese den Roman als Aufschichtung verschiedener Charaktere innerhalb einer Figur, insofern interessiert es mich sehr, das in Bilder und in aufgeteilte Sprache zu bringen. Dieser Roman war eines der letzten Dinge, die Horváth geschrieben hat, und ich finde, das ist etwas, was jetzt erzählt gehört. Es geht um das Trauma eines Menschen und einer Generation und um die Weitergabe dieses Traumas. Und das ist etwas, was uns durch den Krieg eingeholt hat. Ich würde unsere Arbeit auch nicht „Dramatisierung“ nennen, es ist eine Bearbeitung für die Bühne, eine Bewohnung dieses Textes (lacht)