Frivol, freizügig und immer mit einem Augenzwinkern

Ein weiteres Herzstück jeder Rocky Horror Show ist der Erzähler. In Linz werden sowohl der deutsche Schauspieler Sky du Mont als auch Moderator und EAV-Urgestein Klaus Eberhartinger am Start sein. „Ich mache das jetzt schon sehr lange und ich liebe es, wenn das Publikum mit seinen Zurufen frech und kreativ ist. Ich bin sehr gespannt, was mich diesbezüglich in Linz erwarten wird. Hoffentlich mehr als das übliche „‚Boring‘, das sowieso immer kommt“, hofft Sky du Mont beim Gespräch in Köln.