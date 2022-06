Die Geschichte der Savio-Verra-Gitarren aus dem Waldviertel

Die wahre Schönheit ist laut Verra allerdings, was man nie wieder sieht: „Die Deckenbeleistung, eines der wichtigsten Dinge für die Akustik.“ Für seine Gitarren verwendet er größtenteils heimische Hölzer.

„Fichte und Zeder hat sich als Resonanzholz für Decken durchgesetzt, Fichte vor allem im Violinen- und Geigenbau“, erklärt er, er arbeite aber auch gerne mit Nuss. „Das ist geeignet für die Zargen, also die Seitenteile und den Boden – es hat so eine Wärme, schon beim Arbeiten und im Klang ist es rund und angenehm“, schwärmt er. Des Weiteren gehen etwa Ahorn, Ulme, Palisander, Mahagoni oder Ebenholz durch seine Hände.

Kunde kann auch selbst bauen

„Je nachdem, was der Kunde wünscht“, oder was dem Künstler und Gitarrenspieler Verra gefällt. Der Kunde kann auch unter seiner Anleitung selbst bauen. Allerdings nur, wenn mehrere Komponenten gegeben sind: „Ein gewisses handwerkliches Geschick und er aus der Gegend ist, denn es ist wirklich zeitaufwendig“, erklärt er. „Ich mache alles von Grund auf per Hand.“ Und so erklärt sich auch der Preis: Je nach Material liegt dieser zwischen 3.700 und 4.500 Euro.

Dass es sich um eine „Savio Verra“ handelt, sieht man am Kopf, dort ist sie mit einem Logo und Signatur versehen, das in Österreichs einziger Perlmuttmanufaktur in Felling im Waldviertel gefertigt wird.