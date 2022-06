Niederösterreichische Lehrkräfte in vielen Fächern Mangelware

An den Pädagogischen Hochschulen NÖ reagierte man bereits mit einem neuen Modell an die Anforderungen. Das Lehrprogramm soll so flexibler werden. „Wir versuchen ein duales Modell, den Lehrberuf begleitend, anzubieten“, sagt PH-Rektor Erwin Rauscher. „Das bedeutet, dass die Lehrveranstaltungen ausschließlich in unterrichtsfreien Zeiten angeboten werden.“ So hätten die Junglehrer mehr Zeit für die Arbeit an den Schulen.

Kritik an der Politik von Teschl-Hofmeister kommt von den Neos, die vor allem die HTL des Landes als von Lehrermangel betroffen sehen. Daher fordert man, dass berufsbegleitende Schulungen angeboten werden, damit Fachkräfte aus der Praxis – nicht so wie jetzt – zwei Jahre lang eine pädagogische Ausbildung absolvieren müssen.