In manchen Schulen in Österreich gibt es zu wenig Lehrer

In Österreich gibt es in manchen Schulen zu wenig Lehrer. Viele Lehrer gehen nämlich in Pension. Andere Lehrer wollen nur Teilzeit arbeiten.

Vor allem Schulen in den Bundesländern Oberösterreich und Vorarlberg sind davon betroffen.

Am meisten werden Lehrer für die Fächer Mathematik, Physik oder Chemie gesucht. Zu viele Lehrer gibt es bei Fremdsprachen, Geschichte oder Geografie.

+++ Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst. Zielgruppe sind Menschen mit Leseschwächen. +++