Jedes Schulkind Niederösterreichs bekommt 100 Euro Unterstützung

Ordentlichen Wohnsitz

20 Millionen Euro will man dafür in die Hand nehmen. Das Angebot sollen rund 200.000 Schülerinnen, Schüler und Lehrlinge annehmen können. Voraussetzungen seien, dass die Betroffenen einen ordentlichen Wohnsitz haben. Der Elternteil, der die Familienbeihilfe bezieht, muss außerdem einen Hauptwohnsitz in Niederösterreich haben.