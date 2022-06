NÖ-Digitaloffensive: IT-Fachkenntnisse für Junglehrer verpflichtend

Bei der vom Bund initiierten Digitalisierungsoffensive sind in Niederösterreich an den dafür in Frage kommenden Schulen 20.000 von geplanten 34.000 Tablets oder Laptops bereits an die Schüler ausgeliefert. 93 Prozent aller Schulen, so viele wie in keinem Bundesland, beteiligen sich an der Aktion. Deshalb sehen sich die zuständige Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister und NÖ Bildungsdirektor Johann Heuras auf einem guten Weg.

Wenn man der Pandemie etwas Positives abringen wolle, dann die Tatsache, dass sie die Digitalisierung an den Schulen um Jahre beschleunigte, so Teschl-Hofmeister. In die Verteilaktion der Geräte seien 343 Schulstandorte mit 1.516 Klassen und rund 30.000 Schüler eingebunden. Mit den Lehrern komme man auf 34.000 Geräte.

Bei einer Gerätemarke komme es derzeit zu Lieferschwierigkeiten. „Unser Bundesland ist nicht nur bei der Verteilaktion sehr gut unterwegs, zusätzlich zur Hardware stellen wir auch die Man- und Womanpower zur Verfügung“, schilderte Teschl-Hofmeister in der St. Pöltener Theodor-Körner-Mittelschule. Dort sind es sieben von 13 Klassen, die die neuen IT-Geräten bereits im Unterricht nutzen können.

Unterstützung

Zur IT-Unterstützung der Lehrer gebe es zusätzlich zu den 70 IT-Koordinatoren auch drei Spezialisten pro Bildungsregion, außerdem habe man die vom Bund aufgestockten Stunden der IT-Schulkustoden seitens des Landes verdoppelt, beschrieb Teschl-Hofmeister die unterstützenden Maßnahmen. Auch eine eigene Online-Sprechstunde für Lehrer wurde eingerichtet.