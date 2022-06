Häftling nach Messerattacke auf Wachebeamten in Krems vor Gericht

Der Beschuldigte war im Alter von sechs Jahren von Tschetschenien nach Österreich geflüchtet. In Graz hatte er laut der Staatsanwältin die Schule besucht und war ohne Abschluss nach Wien übersiedelt, wo er der Anklagebehörde zufolge begann, mit dem Islamischen Staat (IS) zu sympathisieren. Drei einschlägige Verurteilungen zeigen "deutlich den Charakter dieser Person". Seit 2015 befindet sich der Angeklagte in Justizanstalten, "weil er auch in Haft nicht aufhört, strafbare Handlungen zu setzen", sagte die Staatsanwältin: "Wir haben einen IS-Sympathisanten sitzen, eine Person, die mit dem Nazi-Regime sympathisiert und die tagtäglich die Arbeit der Justizwache erschwert."

"Kein leichter Charakter"

"Mein Mandant ist kein leichter Charakter", räumte der Verteidiger ein. Der Angeklagte sei "leicht zu reizen" und bereits "in frühen Jahren ins Gefängnis gekommen". Das Ergebnis eines Gutachtens zum vom Beschuldigte bestrittenen Mordversuch zog er in Zweifel, weil der Versuch an einem Schweinsschlögel nicht mit dem ursprünglichen Tatwerkzeug durchgeführt worden sei. Zum Anklagepunkt der Wiederbetätigung meinte der Rechtsanwalt, sein Mandant "hat irgendwas in seiner Verzweiflung auf einen Zettel geschmiert".

Der Prozess hätte ursprünglich bereits am 1. und 2. Februar über die Bühne gehen sollen. Diese Termine mussten allerdings wegen einer Erkrankung der vorsitzenden Richterin verschoben werden.

Alle Nachrichten aus Krems und der Wachau jeden Freitag im Postfach mit dem KURIER Krems-Newsletter: