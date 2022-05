Angriff in der Zelle: Häftling vor Gericht

Eigentlich haben sich H. und L. ganz gut verstanden. Die beiden Insassen der Justizanstalt Stein verbrachten hin und wieder Zeit gemeinsam. Am 25. Februar des Vorjahrs kam es aber zu einer heftigen Auseinandersetzung in einer Zelle, bei der der Angeklagte L. mit einer Rasierklinge verletzt haben soll. H. musste sich nun am Landesgericht Krems wegen versuchten Mordes verurteilen.

Bei dem letzten Termin musste der Prozess vertagt werden, weil der Angeklagte derart übermüdet war, dass er während der Befragung eingeschlafen war.