Neues Buchprojekt: Stadt-Land-Gespräche an der Hobelbank

KURIER: Wie hat sich das Image des ländlichen Raums geändert?

Pernkopf: Früher hat man immer despektierlich über den ländlichen Raum geredet. Dort gebe es nur Landschaft und wenig Arbeitsplätze. Das hat sich alles umgedreht.

Weg von der Stadt?

Ich will nicht die Stadt gegen das Land ausspielen. Beides ist notwendig, aber das Land soll nicht nur eine Zweitwohnsitz-Idylle für Städter werden.

Hat das nicht die Pandemie verstärkt?

Es muss in den Gemeinden der Zusammenhalt funktionieren. Das geht nur, wenn man diese wirklich als Hauptwohnsitz bezeichnet. Was wir nicht wollen, ist, dass das Land zubetoniert, verstädtert wird. Zusammenhalt, Nachbarschaftshilfe, alles, was man in der Pandemie zu schätzen gelernt hat, muss hier weiter bleiben.

Ist das nur in einem Dorf möglich?

Auch ein Wiener Grätzel kann eine dörfliche Struktur haben. Ein Dorf ist dort, wo man sich kennt und grüßt. Das ist am Land so, das kann aber zum Beispiel im 2. Bezirk in Wien genauso sein.

Wie kann man es schaffen, dass die Jungen in den Gemeinden, auf dem Land bleiben?

Wir reden immer von der Daseinsvorsorge, es geht aber um eine Dableibens-Vorsorge. Wann bleibe ich? Wenn ich von der Kinderbetreuung bis zur Altersvorsorge an meinem Wohnort alles vorfinde.

Die Pandemie hat dafür gesorgt, dass das Land für viele zum Sehnsuchtsort geworden ist. Wird es das bleiben?

Derzeit ist es das auf jeden Fall noch geblieben, das weiß ich aus Gesprächen mit vielen Bürgermeistern. Es wird momentan so ziemlich jede Hütte verkauft. Ziel ist, dass der ländliche Raum nicht in anderen – ich sage noch gar nicht besseren – Zeiten wieder vergessen wird.