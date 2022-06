Blackout-Gefahr: Feuerwehren in NÖ sollen autark werden

Glaubt man den Experten des Bundesheeres, dann ist die Gefahr eines Blackouts auch in Österreich gegeben. Laut einer Risikoeinschätzung rechnet die Armee mit einer „sehr hohen Eintrittswahrscheinlichkeit“ in den kommenden fünf Jahren.

Investitionen

Das Land Niederösterreich will für den Fall der Fälle jedenfalls gerüstet sein. Am Mittwoch gaben Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP) und Feuerwehrchef Dietmar Fahrafellner bekannt, dass die Einsatzzentralen der Feuerwehren zu sogenannten „Sicherheitsinsel“ gemacht werden sollen. „Dafür werden 460 Feuerwehrhäuser mit Notstromgeneratoren ausgestattet. Dazu nimmt das Land rund drei Millionen Euro in die Hand“, berichtet Pernkopf. Insgesamt beläuft sich die Investitionssumme auf rund zehn Millionen Euro.