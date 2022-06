Schildbürgerstreich in NÖ: Brücke saniert, aber Fußgänger ausgebremst

Deutlich wird im Asfinag-Statement, dass man sich bei der Planung der Problematik aber bewusst war. Denn bei der gerade parallel passierenden Sanierung der L6054-Brücke bei Viehdorf „wurde ein anderes System der Fahrzeug-Rückhaltung gewählt, damit ein 70 Zentimeter schmaler Streifen zur Überquerung weiterhin zur Verfügung steht“, sagt Asfinag-Sprecherin Alexandra Vucsina-Valla. Die Begründung: Die Brücke befinde sich zwar ebenfalls nicht, aber doch nahe am Viehdorfer Ortsgebiet. Des Öfteren sei dort mit Fußgängern zu rechnen. Dass auch die Brücke in Seisenegg stark frequentiert wird, wurde ignoriert.

"Wir zahlen nur für die Erneuerung mit"

Die Ausführung auf der Landesstraße 6060 passt nicht in die von Verkehrslandesrat Ludwig Schleritzko (ÖVP) ausgegebene Losung, dass in NÖ die aktive Mobilität gegenüber dem Autoverkehr gefördert werden müsse. „Für die Bauweise der Brücke ist die Asfinag zuständig, wir zahlen nur für die Erneuerung der Fahrbahn mit“, erklärt Gerhard Fichtinger vom Straßendienst. Land und Gemeinden seien aber über Baumaßnahmen und Ausführung informiert gewesen, so die Asfinag.