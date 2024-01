NÖ: Gemeinderatswahlen führen zu Bürgermeister-Rochaden

Im Bezirk Amstetten eröffnete Franz Zehethofer, der ÖVP-Bürgermeister von Viehdorf, den Rücktrittsreigen. Er kündigte beim Neujahrsempfang der ÖVP an, 2025 definitiv nicht mehr anzutreten (der KURIER berichtete).

Langjährige Karrieren enden

Auch im Weinviertel nahmen in den letzten Wochen zwei Ortschefs den Hut: In Marchegg (Bezirk Gänserndorf), wo 2022 die Landesausstellung stattfand, zog sich Gernot Haupt (ÖVP) nach über 15 Jahren im Amt zurück. Ihm folgt Andreas Pataki nach, der erst seit 2020 Gemeinderat ist.

Im Bezirk Korneuburg gab es einen Wechsel in Gerasdorf: Nach 16 Jahren hängt SPÖ-Bürgermeister Alexander Vojta die Politik an den Nagel. Sein Nachfolger Hans-Jürgen Peitzmeier soll am Dienstag zum neuen Stadtchef gewählt werden.