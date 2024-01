NÖ: Bürgermeister wird bei nächster Wahl nicht mehr antreten

Seine Nachfolge ist in den Reihen der ÖVP noch nicht fixiert. "Ende Jänner werden wir in einem Strategieteam über die Bürgermeisternachfolge beraten", kündigt ÖVP-Parteiobmann und Vizebürgermeister Franz Eder an. Er selbst verspüre aus familiären und beruflichen Gründen eher wenig Drang, sich um die Nachfolge Zehethofers zu bemühen, sagt Eder gegenüber dem KURIER.

Weil sich die Zahl der Kandidaten in Grenzen halte, erwarte er im Nominierungsprozess keine bündische Diskussion um die Nachfolge des Bauernbündlers Zehethofer, so Eder.

Absolute Mehrheit

Sollte ein Nachfolgekandidat in den nächsten Monaten fix sein und eine Bürgermeisterwahl im Gemeinderat anstehen, kann die ÖVP auf geballte Kraft setzen. Dem Gemeindeparlament gehören 17 Mandatare der ÖVP und zwei der SPÖ an.