Gemeinde holt nach dreieinhalb Jahrzehnten Apotheke zurück

In Hainstetten investierte die Kommune über 900.000 Euro in das neue Arzthaus. Der Wunsch der Bevölkerung eine ärztliche Nachfolge für den in Pension gegangenen Arzt Franz Sturl zu bekommen war so vordringlich, dass man sich zur Ordinationsverlegung entschloss und so die neue Ärztin aus dem Mühlviertel gewinnen konnte, berichtete Bürgermeister Franz Zehethofer.

Die Allgemeinmedizinerin Rathgeb hat in der alten „Ordi“ in Viehdorf schon ein Jahr lang Patienten aus nah und fern betreut und kann sich über Patientenzuspruch nicht beklagen.